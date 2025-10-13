Πινέδα: «Δεν είμαι στην καλύτερη κατάσταση»

Στην παραδοχή ότι δεν βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα προχώρησε ο Ορμπελίν Πινέδα στο Μεξικό, μετά τη φιλική ήττα από την Κολομβία με 4-0.

Το γεγονός πως δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση παραδέχτηκε ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος μίλησε στους δημοσιογράφους στο Μεξικό, μετά τη βαριά φιλική ήττα από την Κολομβία με 4-0. Ο μέσος της ΑΕΚ επισήμανε ότι πρέπει να κάνει αυτοκριτική και πως οι εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα δεν είναι καλές.

«Προσωπικά, θέλω να κάνω λίγη αυτοκριτική, γιατί δεν νομίζω ότι είμαι στα καλύτερά μου. Ξέρω ότι έχω σταματήσει να τα δίνω όλα για την εθνική ομάδα και αυτό αλλάζει με σκληρή δουλειά, προσήλωση κάθε μέρα και δίνοντας τα πάντα σε κάθε προπόνηση», δήλωσε ο 29χρονος άσος.

Στα πρόσφατα φιλικά του Μεξικού, ο Πινέδα έπαιξε 61 λεπτά στο 0-0 με την Ιαπωνία, έμεινε στον πάγκο κόντρα τη Νότια Κορέα και έπαιξε 57 λεπτά κόντρα στην Κολομβία.

«Όλοι ξέρουν τι κάνουν καλά και τι σταμάτησαν να κάνουν», πρόσθεσε, αναφερόμενος και στους υπόλοιπους παίκτες της εθνικής.

Αναλύοντας το παιχνίδι με την Κολομβία, είπε: «Είναι δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε το παιχνίδι και δύο στημένες φάσεις και δύο αντεπιθέσεις μας κόστισαν πολύ. Πρέπει να αλλάξουμε τον ρόλο μας, γιατί τέτοια παιχνίδια θα δίνουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».