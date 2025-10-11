Υπερηχητική Τουρκία με εξάρα στην Βουλγαρία, τεράστιο διπλό για την Αλβανία στην Σερβία

Καταιγιστική ήταν η Τουρκία στην Βουλγαρία βάζοντας έξι γκολ, την ώρα που η Ισπανία πήρε τη νίκη επί της Γεωργίας, ενώ η Πορτογαλία λυτρώθηκε στις καθυστερήσεις με την Ιρλανδία.

Οι Ιταλοί δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα εναντίον της Εσθονίας, ενώ η Σερβία γνώρισε στην έδρα της την ήττα με 1-0 από την Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι αγώνες

Βουλγαρία - Τουρκία 1-6

Δυναμικό ξεκίνημα στο παιχνίδι, με δύο γκολ από τα αποδυτήρια. Πρώτη άνοιξε τον χορό των γκολ η Τουρκία με τον Γκιουλέρ στο 11', όμως η Βουλγαρία είχε την άμεση απάντηση και στο 13' ο Κιρίλοφ έφερε το παιχνίδι στα ίσια (1-1).

Με την έναρξη του δευτέρου σαρανταπενταλέπτου η Τουρκία πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ έπειτα από ένα αυτογκόλ του Πόποφ στο 49'. Δύο λεπτά αργότερα, στο 51', ο Γιλντίζ έκανε το 1-3, ενώ ο ίδιος παίκτης ξαναχτύπησε στο 56' για το 1-4.

Οι Τούρκοι δεν έμειναν εκεί, αφού ο Τσελίκ στο 65', ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-5, βάζοντας την σφραγίδα του στον θρίαμβο της ομάδας του επί της Βουλγαρίας.

Ο Καχβέτσι στο 90+3' έκανε το τελικό 1-6 για την Τουρκία, η οποία πανηγύρισε το διπλό στην Βουλγαρία.

Ισπανία - Γεωργία 2-0

Μετά από 24 λεπτά αγώνα, η Ισπανία βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Πίνο να κάνει το 1-0 από την ασίστ του Με Νορμάντ.

Πέντε λεπτά αργότερα οι Ισπανοί είχαν την ευκαιρία να κάνουν το 2-0, όμως ο Τόρρες είδε τον Μαμαντασβίλι να αποκρούει το πέναλτι που εκτέλεσε ο πρώτος, κρατώντας το πρώτο ημίχρονο στο ένα γκολ διαφορά.

Ο Ογιαρθάμπαλ στο 64' έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην Ισπανία και ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του.

Εσθονία - Ιταλία 1-3

Μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα, ο Κιν έδωσε στην Ιταλία το προβάδισμα, αφού μετά την πάσα του Ντιμάρκο έκανε το 0-1. Ωστόσο ο ίδιος παίκτης στο 15' στάθηκε άτυχος και αποχώρησε τραυματίας.

Οι Ιταλοί στο 30' έχασαν την ευκαιρία να βάλουν ακόμη ένα γκολ, όταν ο Χέιν είπε «όχι» στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Ρετέγκι.

Όμως οκτώ λεπτά αργότερα (38'), ο Ιταλός διόρθωσε το λάθος του και έκανε το 0-2 μετά από ασίστ του Ορσολίνι.

Ο Εσποσίτο στο 74', σφράγισε τη νίκη των Ιταλών κάνοντας το 0-3, με την Εσθονία να μειώνει στο 76' με τον Σάπινεν για το τελικό 1-3.

Πορτογαλία - Ιρλανδία 1-0

Η Πορτογαλία τα βρίσκει σκούρα εναντίον της Ιρλανδίας και χρειάστηκε το παιχνίδι να φτάσει στις καθυστερήσεις, ώστε η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεζ να βρει τη νίκη, η οποία ήρθε από το πόδι του Νέβες στο 90+1', που έκανε το 1-0.

Σερβία - Αλβανία 0-1

Και ενώ το πρώτο ημίχρονο έμοιαζε πως θα λήξει χωρίς τέρματα, ο Μανάϊ στο 45+1' βρήκε τον χώρο να κάνει το σουτ και να δώσει στην Αλβανία το προβάδισμα (0-1) πριν οι δύο ομάδες φύγουν για την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σκορ και οι ισορροπίες δεν άλλαξαν με την Αλβανία να παίρνει ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Σερβίας.