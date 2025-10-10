Νέο πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα και στο... βάθος ο Ολυμπιακός!

Μετά τους Ραφίνια και Ζοάν Γκαρθία, ο Ντάνι Όλμο προστέθηκε στο απουσιολόγιο του Χάνσι Φλικ, αλλά και του Λουίς ντε λα Φουέντε, ο οποίος δεν υπολογίζει, ήδη, σε έξι βασικότατους ποδοσφαιριστές για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Ντάνι Όλμο, ο οποίος δεν είχε μετάσχει στις ομαδικές προπονήσεις της εθνικής Ισπανίας λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό πόδι, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν μυϊκό τραυματισμό και αυτόματα αποκλείστηκε από την αποστολή για τα παιχνίδια με Γεωργία και Βουλγαρία. Η απώλεια του μεσοεπιθετικού της Μπαρτσελόνα έρχεται να προστεθεί σε αυτές των Λαμίν Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς, Ρόδρι, Ντάνι Καρβαχάλ, Φαμπιάν Ρουίθ και Ντιν Χάουσεν, όλοι εν δυνάμει βασικών στα πλάνα του Ισπανού ομοσπονδιακού.

Ο 27χρονος άσος θα επιστρέψει αύριο (11/10) στη Βαρκελώνη και θα κάνει λεπτομερέστερες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Τζιρόνα και έπειτα θα φιλοξενήσει στο «Μοντζουίκ» τον Ολυμπιακό (21/10, 19:45), πριν το «Clasico» με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μπερναμπέου» (26/10). Στα «pits», επίσης, οι Ραφίνια και Ζοάν Γκαρθία.