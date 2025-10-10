ΑΕΚ: Το VVIP Lounge της OPAP Arena αναβαθμίζεται!

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΚ έκανε γνωστό πως το VVIP Lounge στην OPAP Arena, αρχής γενομένης από τον εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ, θα λειτουργεί με αναβαθμισμένες παροχές.

Όπως τονίζεται, «θα προσφέρονται γαστρονομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε έναν χώρο υψηλής αισθητικής και ιδιαίτερης ατμόσφαιρας, ενώ οι προνομιακές θέσεις προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία θέασης του αγώνα. Διατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.



Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο [email protected] και στο 214 4085200».