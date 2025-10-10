Όπως τονίζεται, «θα προσφέρονται γαστρονομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε έναν χώρο υψηλής αισθητικής και ιδιαίτερης ατμόσφαιρας, ενώ οι προνομιακές θέσεις προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία θέασης του αγώνα. Διατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο [email protected] και στο 214 4085200».
Όπως τονίζεται, «θα προσφέρονται γαστρονομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε έναν χώρο υψηλής αισθητικής και ιδιαίτερης ατμόσφαιρας, ενώ οι προνομιακές θέσεις προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία θέασης του αγώνα. Διατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.
ΑΕΚ: Το VVIP Lounge της OPAP Arena αναβαθμίζεται!