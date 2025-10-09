Συγκινητική ανάρτηση της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για Μπάλντοκ (pic)

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεν ξέχασε την συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ και προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, «έφυγε» από την ζωή ο Τζορτζ Μπάλντοκ, «βυθίζοντας» στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια του Παναθηναϊκού, αλλά ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Η ομάδα που πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, δεν θα μπορούσε να ξεχάσει την «μαύρη» αυτή επέτειο, με τις «Λεπίδες» να προχωρούν σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«219 εμφανίσεις σε διάστημα επτά ετών, συμπεριλαμβανομένων δύο ανόδων και μιας ένατης θέσης στην Premier League. George the Blade» έγραψε χαρακτηριστικά η αγγλική ομάδα, δημοσιεύοντας και τέσσερις ιδιαίτερες φωτογραφίες.

Δείτε την ανάρτηση: