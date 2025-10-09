Επιστρέφει το Super Cup μετά από 18 χρόνια

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Super Cup μετά από 18 χρόνια, το οποίο θα ανοίξει την ποδοσφαιρική δράση για το 2026.

Αναλυτικά:

Η αυλαία της νέας χρονιάς ανοίγει με έναν ιστορικό αγώνα: στις 3 Ιανουαρίου 2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο, το Super Cup επιστρέφει έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες!

Ο Ολυμπιακός, νταμπλούχος της σεζόν 2024-25, θα αντιμετωπίσει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ, σε έναν αγώνα με έντονο αγωνιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς για τελευταία φορά διεξήχθη πριν από 18 χρόνια (31 Οκτωβρίου 2007) με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν της Λάρισας 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η επιστροφή του θεσμού αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΠΟ, η οποία έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αναβάθμιση των εγχώριων διοργανώσεων. Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και επικυρώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

