Η Εθνική ομάδα για τον Μπάλντοκ: «Η μνήμη σου μένει ζωντανή πολυαγαπημένε μας Γιώργο» (vid)

Με μήνυμά της η Εθνική ομάδα δεν ξεχνά τον Τζορτζ Μπάλντοκ, που έφυγε πριν έναν χρόνο από τη ζωή.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται χωρίς τον Τζορτζ Μπάλντοκ και στην Εθνική ομάδα δεν τον ξεχνούν. Πέρυσι οι διεθνείς βρίσκονταν στο Λονδίνο πριν από το παιχνίδι με την Αγγλία, όταν ενημερώθηκαν για την ξαφνική απώλεια του συμπαίκτη τους. Πήραν ένα ιστορικό διπλό στο Γουέμπλεϊ και του το αφιέρωσαν.

Φέτος, η Εθνική βρίσκεται στη Γλασκώβη για το παιχνίδι με τη Σκωτία και κανένας στην ομάδα δεν έχει ξεχάσει τον Γιώργο. Και θέλουν απόψε να πάρουν ακόμα μια μεγάλη νίκη για να την αφιερώσουν στη μνήμη του.

Σε ανάρτηση στα social media της «γαλανόλευκης» ανέβηκε το εξής μήνυμα:

«Ένας χρόνος χωρίς εσένα, αλλά πάντα δίπλα μας.

Η μνήμη σου μένει ζωντανή πολυαγαπημένε μας Γιώργο».