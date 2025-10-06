Συγκινητικός Μπακασέτας: «Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε για τον Μπάλντοκ!» (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊικός δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα της εντός έδρας νίκη επί του Ατρόμητου, με τις ομιλίες των Κόντη και Μπακασέτα πριν την έναρξη να ξεχωρίζουν.

«Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Πρέπει να το αφιερώσουμε στον Τζορτζ παιδιά» είπε χαρακτηριστικά πριν την έναρξη του αγώνα ο Χρήστος Κόντης, με τον Παναθηναϊκό να τιμά την μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

«Όπως πολλοί ξέρετε, σχεδόν έναν χρόνο πριν “χάσαμε” όχι μόνο έναν συμπαίκτη, αλλά έναν φίλο. Ακόμα πονάει, ειδικά αυτούς που μοιράστηκαν τα αποδυτήρια μαζί του. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε αυτό το ματς και να το αφιερώσουμε στον ίδιο και την οικογένειά του. Είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή» είπε στην ομιλία του προς τους συμπαίκτες του ο αρχηγός της ομάδας, Τάσος Μπακασέτας.

Από εκεί και πέρα, η κάμερα επικεντρώθηκε στους πανηγυρισμούς στο νικητήριο γκολ του Άνταμ Τσέριν,

Δείτε το βίντεο: