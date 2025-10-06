Αποκαλυπτικός Λόβρεν: «Υποφέραμε τις τελευταίες εβδομάδες» - Τι έγινε στο ημίχρονο και τι είπε για τον Τσιφτσή

Ηγετική εμφάνιση από τον Ντέγιαν Λόβρεν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: Το τάκλιν στον Κοστίνια, η «σπίθα» που άναψε στο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ που πέρασε πολύ πολύ δύσκολα το τελευταίο διάστημα και η αντίδρασή του στην αλλαγή Τσιφτσή!

Ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο διάστημα για τους Θεσσαλονικείς και προφανώς η απογοήτευση χτύπησε... κόκκινο μετά την τριάρα από την Θέλτα. Ήταν λες και μαζεύτηκαν ακόμη περισσότερα μαύρα σύννεφα πάνω από τον ΠΑΟΚ. Μία τέτοια κατάσταση δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει το γκρουπ εντός των αποδυτηρίων. Το ντέρμπι στην Τούμπα ήταν δίχως αύριο για μία ομάδα που έψαχνε για «οξυγόνο».

Μία τέτοια κατάσταση διαχρονικά βαραίνει τους πιο έμπειρους. Και ο Ντέγιαν Λόβρεν μπορεί να μην είναι από τους πιο παλιούς στον ΠΑΟΚ, αλλά η εμπειρία του ζυγίζει... τόνους. Μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, παραδέχθηκε ανοιχτά πως υπέφεραν τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, ψάχνοντας για λίγη αυτοπεποίθηση. Η νίκη με ανατροπή στο ντέρμπι της Τούμπας μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο - καμπής της σεζόν, με τον Κροάτη στόπερ να σημειώνει πως:

«Ίσως ακόμη δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η νίκη αλλά θα την εκτιμήσουμε ακόμη περισσότερο αργότερα. Υποφέραμε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, δεν ήταν εύκολο για εμάς. Η αυτοπεποίθησή μας ήταν δεδομένα κάτω, δεν σκοράραμε γκολ αλλά δείξαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ότι είμαστε άντρες».

Σε ερώτηση για το τι έλειψε από τον ΠΑΟΚ στο α΄ημίχρονο, ο Λόβρεν έδωσε μία εικόνα και από τα όσα ειπώθηκαν στα αποδυτήρια, υπογραμμίζοντας πως μία κερδισμένη μονομαχία, ένα τάκλιν ίσως και να άναψαν τη «σπίθα» της πίστης. Και αναμφίβολα το highlight της βραδιάς ανήκει σε εκείνον, με το τάκλιν πάνω στον Κοστίνια:

«Τι μας έλειψε στο πρώτο ημίχρονο; Ίσως ότι φοβόμασταν να κερδίσουμε τις μονομαχίες μέσα στο γήπεδο και τις δεύτερες μπαλιές που υπήρχαν μετά από τις απομακρύνσεις. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε όπως θέλαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, είπα στα παιδιά στα αποδυτήρια πριν βγούμε για να παίξουμε ότι έχουμε μπροστά μας 45 λεπτά να δείξουμε στον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτό τον αγώνα, ότι χρειαζόμαστε να κερδίσουμε αυτό το ντέρμπι και ότι θα βγούμε από το γήπεδο με την νίκη. Πιστεύω ότι μια κερδισμένη μονομαχία, ένα καλό τάκλιν αρκεί για να δώσει σε όλους την πίστη στην ομάδα για να πετυχαίναμε ένα γκολ που θα άλλαζε τις ισορροπίες. Αξίζαμε την νίκη και αξίζαμε αυτή την χαρά μετά το τέλος του αγώνα».

Σε μία από τις πιο μεστές εμφανίσεις του με την φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Λόβρεν στάθηκε βράχος στο κέντρο της άμυνας, μετρώντας 11 απομακρύνσεις και δείχνοντας αποφασιστικότητα στα μετόπισθεν. Συμπλήρωσε το ματς με 1 τάκλιν και 1 κόψιμο πάσας, ενώ κέρδισε 2 από τις 3 προσωπικές μονομαχίες στις οποίες ενεπλάκη. Στην κυκλοφορία της μπάλας είχε 26/33 εύστοχες μεταβιβάσεις (79%), ενώ επιχείρησε και 6 βαθιές μπαλιές, εκ των οποίων οι 2 βρήκαν στόχο.

Αλλά όπως λέει και ο ίδιος, μερικές φορές δεν χρειάζεται να παίξεις όμορφο ποδόσφαιρο, χρειάζεται απλά να παλέψεις.

«Είμαι πλήρως αφοσιωμένος στην ομάδα και η ομάδα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δίνω τον καλύτερο μου εαυτό και ελπίζω να το βλέπουν οι άλλοι... Απέναντι στον Ολυμπιακό, ειδικά στο β΄ημίχρονο, όλοι έκαναν εξαιρετική δουλειά, έτρεξαν περισσότερο από το συνηθισμένο. Μερικές φορές λέω δεν χρειάζεται να παίξουμε όμορφα, απλά χρειάζεται να παλέψουμε. Και αυτά είναι τέτοιους είδους παιχνίδια που δείχνουν ότι τα πήγαμε καλά και εγώ προσωπικά τα πήγα καλά... (σ.σ. γελάει)».

Το καλύτερο πάντως ο έμπειρος αμυντικός το κράτησε για το τέλος, αποθεώνοντας τον Τσιφτσή, αν και η αλήθεια είναι πως δεν είχε πάρει χαμπάρι την αλλαγή Παβλένκα:

«Δεν ήξερα ότι αλλάξαμε κίπερ. Σε κάποια φάση γύρισα προς τα πίσω και είδα τον Αντώνη (σ.σ. Τσιφτσή) και λέω 'τι; τι έγινε εδώ;'. Δεν ήξερα ότι τραυματίστηκε ο Παβλένκα αλλά ο Αντώνης έκανε εξαιρετική δουλειά σε ένα τέτοιο δύσκολο παιχνίδι, να μπεις ξαφνικά μέσα... Μπήκε, η πρώτη μπαλιά μπορεί να μην ήταν η τέλεια αλλά μετά έδειξε ποιότητα, μας έδωσε αυτοπεποίθηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ο τερματοφύλακας βγαίνει εκτός (και σε καλούν εσπευσμένα)».