Βρέθηκε πίσω με 2-0, αλλά η Ένωση με χρυσές αλλαγές τους Γιόβιτς, Κουτέσα, Μαρίν «καθάρισε» με 3-2 και παίκτη λιγότερο την Κηφισιά, πιάνοντας κορυφή!

Από τα... αποδυτήρια ξεκίνησε η δράση στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου! Ο Στρακόσα με τον Τετέι διεκδίκησαν την μπάλα στο 3', ο τερματοφύλακας της Ένωσης έκανε κακή έξοδο και μέσω VAR τιμωρήθηκε με πέναλτι για σπρώξιμο στον επιθετικό της Κηφισιάς που βρέθηκε λαβωμένος στο έδαφος. Τρία λεπτά μετά ο διαιτητής Βεργέτης έδειξε την άσπρη βούλα, από μία κίτρινη κάρτα σε Μουκουντί και Στρακόσα, με τον Αλβανό διεθνή να αποκρούει την εκτέλεση του Τετέι και τον Πινέδα να προλαβαίνει τον Παντελίδη!



Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο δεν πτοήθηκε και στο 11' ο Τετέι προειδοποίησε. Τρία λεπτά αργότερα (14'), ο Παντελίδης ξεκίνησε μια αντεπίθεση κάτω από τη σέντρα, με την ΑΕΚ ψηλά. Διένυσε όλο το γήπεδο και γύρισε την μπάλα στον Τετέι που «φάτσα» με την εστία έκανε την προβολή για το 1-0! Μάλιστα στο 17', ο Πόμπο έχασε σπουδαία ευκαιρία για το 2-0 με την εστία, σχεδόν, αφύλακτη, πλασάροντας ψηλά μετά την κούρσα του Τετέι! Ό,τι δεν κατάφερε ο Ισπανός χαφ το πέτυχε στο 29' ο Παντελίδης πάνω στη γραμμή, αφού ο Τετέι «χόρεψε» την άμυνα, πέρασε τον Στρακόσα και έδωσε έτοιμο γκολ για το 2-0!



Η ΑΕΚ ήταν σαν να μην... υπήρχε στο γήπεδο και στο 38' έχασε τον Μουκουντί με μυϊκό πρόβλημα. Εντωμεταξύ, κάποιες κίτρινες κάρτες σε Βίντα και Μάνταλο συγκέντρωσαν αρκετά παράπονα από τους παίκτες και τον πάγκο των «κιτρινόμαυρων» προς τον διαιτητή Βεργέτη. Ο Ρέλβας αντικατέστησε τον Καμερουνέζο και σαν να έγινε πιο επιθετική. Στο 44' για πρώτη φορά έβαλε την μπάλα κάτω, την κυκλοφόρησε με ηρεμία και βρήκε το γκολ στην πρώτη σωστά οργανωμένη επίθεση της! Ρέλβας και Μάνταλος συνδυάστηκαν όμορφα, ο αρχηγός της γύρισε έξω και ο Καλοσκάμης με πλασέ έκανε το 2-1. Η μπάλα κόντραρε και στον Λαρουσί πριν καταλήξει στα δίχτυα.



Πριν από την εκπνοή του ημιχρόνου, ο Πιερό βρέθηκε κοντά στο γκολ χάρη σε γύρισμα του Πενράις, όμως ο Ξενόπουλος τον σταμάτησε με υπερένταση και μάλιστα, αποκόμισε ένα πρόβλημα στο σώμα από το επικίνδυνο πάτημα του Αϊτινού φορ που είδε την κίτρινη κάρτα.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο / 4-4-1-1): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πόμπο (57' Σόουζα), Αντόνισε, Τετέι, Παντελίδης, Έμπο, Πέρεθ (57' Ντίας), Πόκορνι, Λαρουσί (46' Χουχούμης).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-1-1): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί (38' λ.τρ. Ρέλβας), Πενράις, Πινέδα (46' Γιόβιτς), Μάνταλος (59' Ελίασον), Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης (59' Κουτέσα), Κοϊτά, Πιερό.

