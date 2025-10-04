Την 3η της σερί νίκη στην Serie A πέτυχε η Ίντερ με 4-1 επί της Κρεμονέζε στο Meazza και έπιασε Νάπολι, Μίλαν, Ρόμα με αγώνα παραπάνω.

Βρίσκουν ρυθμό οι Nerazzurri που έφτασαν τις 3 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα μετά το 4-1 σε βάρος της νεοφώτιστης, Κρεμονέζε, της οποία έσπασε το αήττητο. Οι παίκτες του Κρίστιαν Κίβου έκαναν τη δουλειά από το πρώτο μέρος και μπήκαν στο group με τους 12 βαθμούς.

Μόλις στο 12’ άνοιξε το σκορ όταν ο Μπονί έφυγε από αριστερά και έκοψε στον Λαουτάρο Μαρτίνες που από κοντά πέτυχε το γκολ Νο158 με την Ίντερ και έγινε ο 5ος σκόρερ της ever. Το 1-0 έμεινε μέχρι το 38’ όταν ο Μπονί από δημιουργός έγινε εκτελεστής με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι ύστερα από σέντρα του Ντιμάρκο.

Ο τελευταίος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 55’ με τρομερό συρτό διαγώνιο σουτ εκτός περιοχής και δύο λεπτά αργότερα ο Μπαρέλα τιμώρησε το λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων (4-0). To τελικό 4-1 διαμόρφωσε με το γκολ της τιμής στο 87' με πλασέ από κοντά ο Μπονατσόλι.