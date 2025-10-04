Δεύτερη φετινή νίκη για τους Καταλανούς που επικράτησαν με 2-1 της Βαλένθια και βγήκαν από την επικίνδυνη ζώνη.

Λίγο περισσότερο οξυγόνο αναπνέει πλέον η Χιρόνα που πήρε το ματς επιβίωσης με την Βαλένθια (2-1) και βγήκε από την ζώνη του υποβιβασμού.

Οι Καταλανοί έκαναν το πιο σοβαρό τακτικά φετινό τους παιχνίδι και λύγισαν την αντίσταση των νυχτερίδων που έκαναν δεύτερη σερί ήττα.

Ένα εκπλητικό βολέ του Ουκρανού Βάνατ στο παραθυράκι έκανε το 1-0 από νωρίς (18’), γκολ που αφύπνισε την ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν.

Ο Ντιέγκο Λόπεθ πιστοποίησε αυτή την άνοδο με το γκολ ισοφάρισης (57’, 1-1), όμως η χαρά για τους φιλοξενούμενους κράτησε πολύ λίγο, αφού ο Αρνάου Μαρτίνεθ πέτυχε έξι λεπτά αργότερα το νικητήριο γκολ για την Χιρόνα (63’, 2-1).

Λίγο νωρίτερα, η Λεβάντε πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Οβιέδο (0-2) και έδειξε ότι δύσκολα θα κινδυνεύσει φέτος. Δύο γκολ από Άλβαρεθ (30’) και την φετινή αποκάλυψε που λέγεται Ετά Εγιόν (72) έδωσαν στους Λεβαντίνους την μεγάλη νίκη.