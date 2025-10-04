Η Νάπολι έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του Μέινου!

Ο Κόμπι Μέινου βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ο νεαρός χαφ δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με τους «Κόκκινους Διάβολους».

Σύμφωνα, μάλιστα με το «tuttomercato», η Νάπολι βρίσκεται στην pole position για την απόκτηση του Άγγλου μέσου, ποντάροντας στις καλές σχέσεις με την διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «Παρτενοπέι» θέλουν να ενισχύσουν την μεσαία γραμμή τους με τον 20χρονο μέσο και είναι διατεθειμένοι να τον αποκτήσουν είτε με την μορφή του δανεισμού ή ακόμη και με αγορά.

Οι δύο ομάδες αναμένεται να καθίσουν σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τον Μέινου να ζητάει εγγυήσεις για τον χρόνο συμμετοχής του, θέλοντας ρόλο βασικού στα πλάνα του Αντόνιο Κόντε.

Ο Μέινου, άλλωστε έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να έχει αρκετό χρόνο συμμετοχής την φετινή σεζόν, προκειμένου να διεκδικήσει μια θέση στην αποστολή της Αγγλίας για το Mundial το επόμενο καλοκαίρι.