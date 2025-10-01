MENU
Απείλησε με κεφαλιά του Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός, μπλόκαρε ο Ράγια (vid)

Την πρώτη του ευκαιρία του Ολυμπιακού για να σκοράρει είχε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να απειλεί την εστία του Ράγια με μία κεφαλιά στο 12ο λεπτό, ωστόσο ο κίπερ της Άρσεναλ ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε.
