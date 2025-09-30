Ασταμάτητη δείχνει η Πόρτο στο ξεκίνημα της Primeira Liga, συνεχίζοντας την ξέφρενη πορεία της και στην εκτός έδρας δοκιμασία με την Αρούκα.

Οι «δράκοι» του Φρανσέσκο Φαριόλι, αν και έπαιξαν με δέκα παίκτες από το 48’, δεν είχαν προβλήματα και έφυγαν με το 4-0, φτάνοντας στο απόλυτο μετά από επτά αγωνιστικές.

Η ομάδα του Οπόρτο μπήκε δυνατά και πήρε προβάδισμα μόλις στο 12’ με τον Σάμου, εκμεταλλευόμενη αμυντικό λάθος των γηπεδούχων.

Στην επανάληψη, η αποβολή του Φερνάντες στο 48’ δεν πτόησε καθόλου τους «μπλε». Ο Γκιουλ στο 51’ έγραψε το 0-2, ο Μούρα στο 60’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 με ωραίο διαγώνιο σουτ, και στο 85’ ο Ζαϊντού ολοκλήρωσε το «πάρτι» των φιλοξενούμενων με το τελικό 0-4.