Οι «δράκοι» του Φρανσέσκο Φαριόλι, αν και έπαιξαν με δέκα παίκτες από το 48’, δεν είχαν προβλήματα και έφυγαν με το 4-0, φτάνοντας στο απόλυτο μετά από επτά αγωνιστικές.
Η ομάδα του Οπόρτο μπήκε δυνατά και πήρε προβάδισμα μόλις στο 12’ με τον Σάμου, εκμεταλλευόμενη αμυντικό λάθος των γηπεδούχων.
Στην επανάληψη, η αποβολή του Φερνάντες στο 48’ δεν πτόησε καθόλου τους «μπλε». Ο Γκιουλ στο 51’ έγραψε το 0-2, ο Μούρα στο 60’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 με ωραίο διαγώνιο σουτ, και στο 85’ ο Ζαϊντού ολοκλήρωσε το «πάρτι» των φιλοξενούμενων με το τελικό 0-4.