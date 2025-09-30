Φεντερίκο Βαλβέρδε: «Είμαι λίγο απογοητευμένος, ξέρω πώς παίζω»

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έκανε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Κάιρατ Αλμάτι για το Champions League.

Ο Ουρουγουανός μέσος παραδέχτηκε ότι δεν είναι στην καλύτερη φάση του, αλλά τόνισε πως ως αρχηγός θα συνεχίσει να δίνει το παράδειγμα.

«Είμαι λίγο απογοητευμένος. Ξέρω πολύ καλά πώς παίζω. Πρώτος εγώ καταλαβαίνω όταν δεν μου βγαίνουν τα πράγματα. Οι παίκτες γνωρίζουν αν κάνουν κακό παιχνίδι. Είναι αλήθεια ότι ξεκίνησα καλά στο νέο πρότζεκτ, έπαιξα καλά και στο Μουντιάλ Συλλόγων. Τώρα είναι πιο δύσκολο για μένα να νιώσω άνετα στο γήπεδο. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Ως αρχηγός, θα ηγηθώ της ομάδας και θα δείξω χαρακτήρα. Θα συνεχίσω να ξεχωρίζω και να προχωράω».