Χάαλαντ και 5άρα η Σίτι (vid)

Αν και τα βρήκε σκούρα για ένα ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε 5-1 την Μπέρνλι και επέστρεψε στις νίκες.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επέστρεψε στις νίκες έπειτα από την ισοπαλία με την Άρσεναλ και μετά το 5-1 κόντρα στην Μπέρνλι μπήκε στην 4άδα της Premier League. Βασικός ήταν τελικά ο Έρλινγκ Χάαλαντ και πρωταγωνιστής με 2 γκολ και 1 ασίστ.

Δύο αυτογκόλ πέτυχε στο ματς ο Εστέβ της Μπέρνλι σε μια σπάνια περίπτωση. Το πρώτο ήρθε στο 12’ με τον Φόντεν να είναι στη φάση αλλά η Μπέρνλι είχε τον τρόπο να αντιδράσει με τον Άντονι στο 38’ και να στείλει τον αγώνα στο ημίχρονο στο 1-1. Στην επανάληψη όμως, όλα ήταν διαφορετικά.

Στο 61’ ο Χάαλαντ πήγε την κεφαλιά και ο Νούνες εκτέλεσε από κοντά για το 2-1 και στο 65’ από προσπάθεια του Μπομπ ο Εστέβ πέτυχε το 2ο αυτογκόλ. Το ματς φάνηκε ότι θα λήξει με 3-1 όμως ο Χάαλαντ δεν ήθελε να μείνει εκτός πίνακα σκόρερε και με δύο τελειώματα από κοντά (90’, 93’) διαμόρφωσε μόνος του το τελικό 5-1 για την Σίτι που βρίσκει ρυθμό.

Σε άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, η Μπόρνμουθ αν και προηγήθηκε στο Elland Road κόντρα στην Λιντς, χρειάστηκε το 93’ για να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας με 2-2. Γκολ και ασίστ στον Κρούπι για τους φιλοξενούμενους ο σούπερ ανεβασμένος, Σεμένιο, Ροντόν και Λόνγκσταφ βρήκαν δίχτυα για τους γηπεδούχους.