Ένα γκολ του Βλάχου στο 8ο λεπτό ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης (1-0), με τον Δικέφαλο να «στρέφεται» στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η Super League Κ17 επέστρεψε στη…δράση με τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Αστέρα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σουρωτής και τους Ντάνι Πονς και Αντρέ Βιεϊρίνια να δίνουν το «παρών». Αρκετά δυνατά μπήκε ο Δικέφαλος στον αγώνα, κλείνοντας στα «καρέ» τους τους Αρκάδες και σκοράροντας στην πρώτη του ευκαιρία.

Μόλις στο 8ο λεπτό, ο Ψυρούκης επιχείρησε μία πολύ δυνατή σέντρα-σουτ από τα δεξία, ο τερματοφύλακας του Αστέρα απομάκρυνε προσωρινά, αλλά ο Βλάχος πήρε το «ριμπάουντ» και σκόραρε προ κενής εστίας για το 1-0. Οι Θεσσαλονικείς είχαν την συντριπτική κατοχή του πρώτου ημιχρόνου, χάνοντας δύο ακόμα ευκαιρίες σε διάστημα ελάχιστων λεπτών.

Στο 20’ μαγική ενέργεια του Βλάχου, όταν ο νεαρός εξτρέμ, σύγκλινε και σέντραρε στον Ματέρα, ο οποίος από κοντά δεν κατάφερε να κάνει το 2-0 σε διπλή προσπάθεια, ενώ στο επόμενο λεπτό από τα δεξιά ο Ματέρα «ντύθηκε» πλέιμεικερ, η μπάλα έφτασε στον Σούβλατζη, το σουτ του οποίου κόντραρε με το 1-0 να παραμένει.

Η τελευταία φάση του πρώτου «μισού» είχε… κιτρινομπλέ χρώμα, με τον Αστέρα να έχει δοκάρι στο 30’ και τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το προβάδισμα ενόψει δευτέρου ημιχρόνου.

Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Δικέφαλος πίεσε παραπάνω, προκειμένου να «σφραγίσει» τη νίκη. Οι ευκαιρίες των Ματέρα-Λούσκα βρήκαν σε ετοιμότητα των πορτιέρε των Αρκάδων, ενώ στο επόμενο λεπτό η κεφαλιά του Τσιάλη πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ένα παιχνίδι από εκεί και πέρα με ελάχιστες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, με τον Λούσκα να απειλεί με ένα πολύ δυνατό σουτ στο 89΄και τον Δικέφαλο να διαχειρίζεται άψογα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα το υπέρ του 1-0, με το οποίο έκανε το 2/2 στη φετινή Super League K17.

Την επόμενη αγωνιστική «δεσπόζει» το ντέρμπι στου Ρέντη, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ οι Αρκάδες υποδέχονται στην Τρίπολη τον Πανσερραϊκό.