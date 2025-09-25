MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κάνει το 0-3 ο Ζαρουρί, καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός εναντίον της Γιουνγκ Μπόις (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Ζαρουρί λίγο μετά το πρώτο του τέρμα έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα στο 19' καθώς βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή και έκανε το 0-3.
Κάνει το 0-3 ο Ζαρουρί, καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός εναντίον της Γιουνγκ Μπόις (vid)