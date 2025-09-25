Παίζοντας ένα αρκετά καλό ποδόσφαιρο και κατά διαστήματα θεαματικό, ο Ηρακλής ξεκίνησε ιδανικά το Κύπελλο Ελλάδος επικρατώντας της Ηλιούπολης με 1-0, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντόβενταν, στη δική του πρεμιέρα.

Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ηρακλής υποδέχτηκε στο «Καυτανζόγλειο» την Ηλιούπολη.

Θυμίζουμε πως οι «Κυανόλευκοι» δεν αγωνίστηκαν την πρώτη αγωνιστική, ενώ οι φιλοξενούμενοι προέρχονται από την ήττα στην έδρα τους από τον Βόλο με 1-3 στην πρεμιέρα.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Ηρακλής κυριάρχησε και δεν άφησε ουσιαστικά κανένα περιθώριο στην Ηλιούπολη, η οποία αμυνόταν μαζικά και όποτε έβρισκε την ευκαιρία έβγαινε στην αντεπίθεση.

Οι παίκτες του Δημήτρη Σπανού είχαν πέντε πολύ καλές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, παίζοντας ένα πολύ καλό και θεαματικό ποδόσφαιρο με αρκετές κάθετες πάσες μέσα και έξω από την περιοχή και ορισμένες επικίνδυνες πλαγιοκοπήσεις, ενώ από την άλλη πλευρά η Ηλιούπολη στη μοναδική της καλή στιγμή είδε τον υιό του Αντώνη Νικοπολίδη, Γιάννη να σταματάει την προσπάθεια της με διπλή απόκρουση.

Η λύση για τον Ηρακλή βρέθηκε από την άσπρη βούλα, αφού μετά από μία ακόμα πλαγιοκόπηση οι παίκτες του «Γηραιού» κέρδισαν το πέναλτι, με τον Ντόβενταν να αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 35', στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή πάνω γωνία του Χριστοδουλή για το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε και πολλές διαφορές σε σχέση με το πρώτο, με τον Ηρακλή να συνεχίζει να έχει την ίδια εικόνα και να απειλεί την εστία της Ηλιούπολης, βάζοντας και τις στημένες φάσεις στο ρεπερτόριο του. Από τη δική τους πλευρά οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να βγουν από το καβούκι τους, ωστόσο τους έλειψε η καλή τελική πάσα - προσπάθεια, ενώ είχαν τις προϋποθέσεις.

Όσο περνούσε η ώρα και φτάναμε στο τέλος του παιχνιδιού, ο Ηρακλής αμύνθηκε σωστά και εξουδετέρωσε τις όποιες προσπάθειες της Ηλιούπολης για να ισοφαρίσει, φτάνοντας τελικώς στη νίκη με 1-0 και ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδος.

Την επόμενη αγωνιστική (3η) ο Ηρακλής φιλοξενείται από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, ενώ η Ηλιούπολη υποδέχεται την ΑΕΚ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ηρακλής (Σπανός): Νικοπολίδης, Αναστασίου, Δημητρίου (Εραμούσπε 46'), Σιδεράς, Ουές, Φοφανά, Παναγιωτίδης, Χάινριχ (Μαχαίρας 66'), Ντόβενταν (Τσιντώνης 46', Αναστασιάδης 87'), Κυνηγόπουλος (Μάναλης 66'), Μωυσίδης,

Ηλιούπολη (Κουδούνης): Χριστοδουλής, Κεραμιδάς (Μαϊδανός 74'), Μπουγαΐδης, Σουντουρά (Νεοφυτίδης 63'), Ζαφειράκης, Θωμαΐδης, Καρανίκας, Μίγια (Χριστόπουλος 60'), Κωστούλας (Νόνης 60'), Σάκα, Τσουμάνης (Σαμ 74').