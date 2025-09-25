Μανθάτης: Ο «χαμαιλέων» του Λεβαδειακού – Από αριστερό μπακ σε δεξί εξτρέμ!

Από εξτρέμ σε μπακ και ξανά στην επίθεση. Ο Γιώργος Μανθάτης εξελίσσεται σε παίκτη-πολυεργαλείο του Λεβαδειακού δίνοντας λύσεις σε όποια θέση και αν χρησιμοποιηθεί από τον Νίκο Παπαδόπουλο!

Ο Γιώργος Μανθάτης αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά «όπλα» στη φαρέτρα του Νίκου Παπαδόπουλου, έχοντας ήδη βάλει τη σφραγίδα του στο εκρηκτικό ξεκίνημα του Λεβαδειακού.

Ο πρώην παίκτης της Athens Kallithea θυμίζει ποδοσφαιρικό χαμαιλέοντα, καθώς έχει προσαρμοστεί σχεδόν σε κάθε θέση μέσα στο γήπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα δύο παιχνίδια της Super League κόντρα σε Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, αλλά και στο Κύπελλο απέναντι σε ΠΑΟΚ και ΑΕΛ –όπου ξεκίνησε βασικός– ανταποκρίθηκε άψογα σε κάθε ρόλο. Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, έχει ήδη προλάβει να σκοράρει δύο φορές!

Στο ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε ως δεξί εξτρέμ, όμως ολοκλήρωσε την αναμέτρηση ως δεξί μπακ. Αντίθετα, κόντρα στη Λάρισα αγωνίστηκε ως αριστερό μπακ-χαφ σε διάταξη 3-5-2.

Στο πρωτάθλημα, όταν χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή από τον Νίκο Παπαδόπουλο, έδειξε την ίδια προσαρμοστικότητα. Στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό μπήκε ως δεξί εξτρέμ, καλύπτοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο ολόκληρη την πλευρά.



Τρεις εβδομάδες αργότερα, απέναντι στον ΟΦΗ, χρησιμοποιήθηκε αριστερά στην επίθεση και δικαίωσε απόλυτα τον προπονητή του. Ο «Μάνθα» αποδεικνύεται πολύτιμο «πολυεργαλείο» για τον Λεβαδειακό αφήνοντας υποσχέσεις με τις εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν.