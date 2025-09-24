Συνταρακτικός Ρούνεϊ: «Αν δεν υπήρχε η γυναίκα μου θα ήμουν νεκρός από το αλκοόλ»!

Σε συνέντευξη του στο podcast του Ρίο Φέρντιναντ, ο Γουέιν Ρούνεϊ αποκάλυψε το μεγάλο πρόβλημα που είχε με το αλκοόλ.

Για την μεγάλη μάχη που έδωσε με τον αλκοολισμό, όσο ήταν σταρ με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε ο Γουέϊν Ρούνεϊ, στο podcast του παλιού του συμπαίκτη, Ρίο Φέρντιναντ: «Ειλικρινά πιστεύω ότι αν εκείνο το διάστημα δεν βρισκόταν δίπλα μου, η σύζυγός μου, η Κολίν, τότε σήμερα δεν θα ζούσα εξαιτίας του αλκοόλ», δήλωσε ο 39χρονος Άγγλος παλαίμαχος, ο οποίος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την οριακή κατάσταση που είχε φτάσει: «Ήθελα να βγαίνω συνεχώς έξω και να περνάω καλά. Έφτασα σε ένα σημείο που ξέφυγα πολύ. Ήταν το σημείο της ζωής μου που υπέφερα. Μπορεί να έπινα δύο συνεχόμενες ημέρες, χωρίς να το πω πουθενά. Μετά έβαζα κολλύριο στα μάτια και έτρωγα τσίχλες στην προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να μην με καταλάβουν. Η σχέση μου με το αλκοόλ είχε γίνει τοξική, ειλικρινά νομίζω ότι θα ήμουν σήμερα νεκρός αν δεν υπήρχε η Κολίν», κατέληξε.