Με τον Ίσακ να ανοίγει λογαριασμό και τον Εκιτικέ να σώζει την παρτίδα η Λίβερπουλ άφησε εκτός την Σαουθάμπτον (2-1) και συνεχίζει στο Carabao Cup.

Ο Άρνε Σλοτ παρέταξε την Λίβερπουλ με τον Αλεξάντερ Ίσακ στην κορυφή της επίθεσης και εκείνος του το ανταπέδωσε με τον καλύτερο τρόπο, αφού μετά από 43' λεπτά στον αγωνιστικό χώρο σημείωσε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της νέας του ομάδας κάνοντας το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σαουθάμπτον ανέβασε το πρεσινγκ της και έβαλε δύσκολα στους Reds αφού στο 76' ο Τσαρλς έκανε το 1-1 και αγχωσε την Λίβερπουλ.

Όμως ο Εκιτίκε ήταν εκεί για να βγάλει σώσει την κατάσταση και έβαλε το νικητήριο γκολ στο 85' διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.