Μανθάτης: «Οι ομάδες του Big 4 μπορεί να μας υποτιμάνε, εμείς όμως το βλέπουμε σαν ευκαιρία» (vid)

Ο εκ των πρωταγωνιστών του Λεβαδειακού απέναντι στον ΠΑΟΚ (4-1), Γιώργος Μανθάτης σχολίασε το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στη Βοιωτία, με την ομάδα να φέρει τη «σφραγίδα» του προπονητή της.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για την «σφραγίδα» του στο παιχνίδι και τη συνολική εμφάνιση: «Σίγουρα όταν μία ομάδα είναι καλή και έχει σύνολο και μία βάση από την περσινή χρονιά, βοηθάει εμάς τους καινούριους να προσαρμοστούμε πιο γρήγορα και αποτελεσματικά και να καταφέρουμε και εμείς με τη δουλειά μας και τη βοήθεια του προπονητή να βάλουμε τη σφραγίδα μας».

Για το πως αιφνιδίασαν τον ΠΑΟΚ: «Αυτά τα παιχνίδια είναι περίεργα για τις μεγάλες ομάδες. Υποτιμάνε τους αντιπάλους, εμείς το βλέπουμε σαν ευκαιρία τεράστια να αγωνιζόμαστε απέναντι στο Big 4 και να εκτελέσουμε το πλάνο του προπονητή και να κάνουμε μία καλή εμφάνιση όπως η σημερινή».

Για την εξέλιξη του Κυπέλλου: «Δεν θέλω να λέω πολλά, γιατί κάθε αγώνας είναι διαφορετικός, όπως ο αγώνας με τον ΟΦΗ. Εμείς προετοιμαζόμαστε αναλόγως, να εκτελούμε το πλάνο του προπονητή σωστά και να βγάζουμε το ατομικό μας ταλέντο».

Για τις διαφορές με τον Παναιτωλικό: «Και στις δύο ομάδες το κλίμα είναι εξαιρετικό. Γενικότερα η δουλειά που γίνεται και στις δύο ομάδες είναι σημαντική. Πέρσι ο Παναιτωλικός έκανε αξιόλογη πορεία, το ίδιο και ο Λεβαδειακός. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό για να πάρει την απόφαση ο παίκτης να έρθει σε αυτές τις ομάδες».