Προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ Β για τον Μουργκ: «Δεν ήρθε κάποια επίσημη πρόταση»

Στο επίκεντρο των συμπατριωτών του βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες ο Τόμας Μουργκ, δεδομένου ότι είναι εκτός πλάνων για τον ΠΑΟΚ.

Η κατάσταση του Αυστριακού μεσοεπιθετικού παραμένει θολή, με τους Αυστριακούς να παρακολουθούν την πορεία των συμπατριωτών τους, όπως συνέβαινε και με τον Στέφαν Σβαμπ στο παρελθόν.

Ο δημοσιογράφος του Kicker, Michael Chudik, απευθύνθηκε στο γραφείο Τύπου του ΠΑΟΚ για επίσημες απαντήσεις. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, «ο Τόμας Μουργκ παραμένει σε αβέβαιο καθεστώς στον ΠΑΟΚ. Ο πρώην παίκτης της Ραπίντ Βιέννης δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου και προπονείται με τη δεύτερη ομάδα για να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση. Παρά τη φημολογία για πιθανή αποχώρηση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση στο τραπέζι για τον Αυστριακό».

Την ίδια στιγμή, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, ανέφερε πως: «Η αποχώρηση του το φετινό καλοκαίρι θα ήταν η πιο λογική λύση και για τις δύο πλευρές. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επίσημη πρόταση για τον Τόμας».

Το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα έκλεισε στις 12 Σεπτεμβρίου, περιορίζοντας τις επιλογές για μετακίνηση μόνο σε χώρες όπου το παράθυρο παραμένει ανοικτό. Η σερβική Super Liga, που κλείνει στις 19 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να είναι μία... προοπτική για τον παίκτη.

Προς το παρόν, ο Μουργκ προπονείται με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, χωρίς να προβλέπεται συμμετοχή του στα παιχνίδια.