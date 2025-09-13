Με τους Ντε Μπρόινε και Χόιλουντ να σκράρουν, η Νάπολι έκανε βόλτα στο Artemio Franchi κόντρα στην Φιορεντίνα (1-3) και έπιασε στην κορυφή του Campionato την Γιουβέντους.

Δύο είναι οι ομάδες που έχουν το 3x3 στην Serie A και η μία είναι αυτή του Αντόνιο Κόντε, η οποία ήταν ανώτερη από τους Viola, έθεσε τους όρους της από το πρώτο μέρος και έφτασε σε 3ο τρίποντο πολύ άνετα. Εκτός από τους Partenopei και την Γιούβε, το απόλυτο μπορεί να κάνει και η Κρεμονέζε.

Από νωρίς πήρε τα ηνία της αναμέτρησης η Νάπολι καθώς στο 6’ ο Ντε Μπρόινε ξεγέλασε τον Ντε Χέα από τα 11 βήματα έπειτα από πέναλτι που έκανε ο Κομούτσο στον Ανγκισά (0-1). Στο 14’ μπήκαν οι βάσεις της σημαντικής νίκης για τους πρωταθλητές όταν ο Σπινατσόλα πήρε στο κέντρο, έβγαλε τον Χόιλουντ μόνο του και ο Δανός με το δεξί πλάσαρε υπέροχα για το 0-2 που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους. Νωρίς στην επανάληψη, στο 51’, έπειτα από κόρνερ ο Ανγκισά γύρισε από αριστερά στο Μπεουκέμα που από κοντά δεν είχε πρόβλημα να γράψει το 0-3. Στο 79' με αριστερό βολέ ο Λούκα Ρανιέρι διαμόρφωσε το τελικό 1-3.