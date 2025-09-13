Ο Καμπανιακός ξεκίνησε ιδανικά το νέο πρωτάθλημα της Super League 2, αφού επικράτησε της Καβάλας με 1-0 στην πρεμιέρα, με σκόρερ τον Καθάριο.

Πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 για Καμπανιακό και Καβάλα, με τους δύο μονομάχους να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Χαλάστρα, με μοναδικό στόχο να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στον Βόρειο Όμιλο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει καλός ρυθμός, με την τακτική να είναι στο επίκεντρο και τις φάσεις να είναι ελάχιστες στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο η ομάδα που κατάφερε να ανοίξει το σκορ ήταν αυτή του Καμπανιακού, η οποία πήγε προηγούμενη στην ανάπαυλα (1-0).

Πιο συγκεκριμένα ο Καθάριος ήταν αυτός που έκανε το 1-0 στο 43', νικώντας τον Γιαννίκογλου με δυνατό σουτ, με το έργο της Καβάλας να δυσκολεύει αρκετά στη συνέχεια, αφού πριν την επίτευξη του γκολ αναγκάστηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο, εξαιτίας της αποβολής του Χρούστινετς στο 23'.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Καμπανιακός έχοντας και το αριθμητικό πλεονέκτημα, έκανε διαχείριση και έλεγξε απόλυτα τον αγώνα και χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, κατάφερε να πάρει τη νίκη και τους πρώτους τρεις βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Την επόμενη αγωνιστική (2η) η ομάδα του Γιάννη Αποστολίδη αντιμετωπίζει τη Νίκη Βόλου, ενώ αυτή του Θωμά Γράφα τον Ηρακλή.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Καμπανιακός (Αποστολίδης): Κασαπίδης, Καραδαλής, Γαρύφαλλος, Σαρβανίδης, Ρόβας, Καράκουτης, Ν. Καθάριος, Πολύζος, Ντουμάνης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης.

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης, Διονέλλης, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Κουντουριώτης, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Σγουρός (28′ Ξυγκόρος), Ελ-Καντούσι.