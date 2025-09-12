Μουχαμέτ Ντουμάν (Τούρκος δημοσιογράφος) στο SDNA: «Λάθος της Μπεσίκτας που άφησε τον Ζοάο Μάριο»

Το SDNA έστριψε τις κεραίες του προς την Τουρκία και πήρε το πλήρες αγωνιστικό (κι όχι μόνο) report – μέσω 800 plus λέξεων - για τον 32χρονο μεσοεπιθετικό που ακολούθησε το μεταγραφικό δρομολόγιο Κωνσταντινούπολη – Αθήνα για λογαριασμό της AEK.

Λίγες ώρες πριν κλείσει το μεταγραφικό παζάρι, η ΑΕΚ έφερε στην Αθήνα τον Ζοάο Μάριο και ετοιμάζεται να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα».

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός προέρχεται από την Μπεσίκτας και το SDNA έστριψε τις κεραίες του προς τη γειτονική χώρα προκειμένου να πάρει το πλήρες report για τον 32χρονο ποδοσφαιριστή από τον Τούρκο δημοσιογράφο, Μουχαμέτ Ντουμάν (φωτ.) που μέχρι πρότινος εργαζόταν στην «Hurriyet Spor Arena».

«Ο Ζοάο Μάριο ήρθε από την Μπενφίκα στην Μπεσίκτας τον Σεπτέμβριο του 2024, έπαιξε σε 45 αγώνες για την Μπεσίκτας, σκόραρε 10 γκολ και έδωσε 5 ασίστ.

Το συμβόλαιο του λήγει το 2027. Νομίζω ότι η Μπεσίκτας έκανε λάθος που τον άφησε να φύγει έστω και για ένα χρόνο.

Ο Μάριο ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας, μια πραγματική…μηχανή.

Στο παρελθόν έπαιξε για ομάδες όπως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Ίντερ, η Γουέστ Χαμ και η Μπενφίκα και είχε μια επιτυχημένη – περυσινή - σεζόν στην Μπεσίκτας.



«Ποδοσφαιρικά ευφυής και δημιουργός»

Έφερε την εμπειρία και την ποιότητά του στην ομάδα. Η ποδοσφαιρική ευφυΐα και οι ικανότητες του στη δημιουργία παιχνιδιού ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστες.

Γενικά προτιμά να παίζει ως αριστερός εξτρέμ και “δεκάρι”. Όταν παίζει σε αυτές τις δύο θέσεις, αντανακλά την ποιότητά του στο γήπεδο ακόμα πιο γρήγορα.

Eίναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με σπουδαία προσωπικότητα. Έχει ένα κομψό σουτ με το αριστερό του πόδι. Η ικανότητά του να...αδειάζει αντίπαλοτς παίκτες κυμαίνεται σε υψηλό επίπεδο. Πάντα αγωνίζεται για την ομάδα του και είναι πάντα γενναίος στις μονομαχίες.

«Παλεύει σαν…πεινασμένη τίγρη - Χρειάζεται βελτίωση στην αμυντική πλευρά»

Όταν μπαίνει στο γήπεδο, παλεύει σαν,...πεινασμένη τίγρη. Η σχέση του με τους συμπαίκτες του είναι πραγματικά καλή.

Δεν μπορώ να πω πολλά γι' αυτόν ως αδυναμίες. Μερικές φορές, όταν η απόδοση της ομάδας πέφτει, πέφτει και η δική του. Μπορεί να χάσει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Πρέπει να βρίσκεται σε καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο και να βελτιώσει λίγο περισσότερο την αμυντική του πλευρά.

Παρ' όλα αυτά, είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι ανοιχτός στην κριτική και του αρέσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Έπαιξε με επιτυχία για την υπέροχη Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας, κερδίζοντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016 και το UEFA Nations League το 2019.

Αυτά τα δύο τρόπαια από μόνα τους καταδεικνύουν την κλάση του Ζοάο Μάριο ως παίκτη. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους προπονητές σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων των Ζόρζε Ζεσούς (φωτ.), Στέφανο Πιόλι, Λουτσιάνο Σπαλέτι, Ντέιβιντ Μόγιες, Ρούμπεν Αμορίμ και Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Παρά τα 32 του χρόνια, ο Μάριο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ποδοσφαιρική τεχνογνωσία που έμαθε από αυτούς τους προπονητές.

«Τον επηρέασε η καθοδική πορεία της Μπεσίκτας»

Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Ο σύλλογος έχει συνεργαστεί με τέσσερις διαφορετικούς προπονητές σε ένα χρόνο. Αυτή η αρνητική και χαοτική κατάσταση στην ομάδα έχει επηρεάσει την απόδοση του Μάριο.

Παρά τις αντιξοότητες, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη σκληρή δουλειά και την πειθαρχία του. Πάντα περίμενε να έρθει μια δουλειά στο δρόμο του. Η Μπεσίκτας θέλει να συνεργαστεί με τον Ζοάο Μάριο για πολλά χρόνια ακόμα. Έχουν εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την ποιότητά του.

«Θα είναι ωφέλιμη για τον ίδιο η θητεία στην ΑΕΚ»

Μια μονοετής θητεία στην ΑΕΚ θα είναι ωφέλιμη για τον Ζοάο Μάριο. Θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει το ταλέντο του ακόμη περισσότερο.

Η Μπεσίκτας δεν τον αξιοποίησε αρκετά καλά. Ο πρώην προπονητής της Μπεσίκτας, Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ, είχε πει τα εξής για την ποιότητα του Ζοάο Μάριο:

"Είναι ένας ευέλικτος παίκτης, ένας πραγματικός επαγγελματίας. Είναι ικανός να παίξει οπουδήποτε. Είναι ακριβώς ο παίκτης που χρειαζόμαστε".

Θυμάμαι επίσης τι είπε ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Ρούι Κόστα: “Ο Ζοάο Μάριο ήταν ένας από τους πιο εξαιρετικούς παίκτες, ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ στο ποδόσφαιρο. Μας έδωσε πολλά”.

Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Μάριο ήταν ακριβώς αυτό το είδος παίκτη. Το χάος εντός της ομάδας έχει μειώσει την επικοινωνία μεταξύ των παικτών. Η Μπεσίκτας θέλει τώρα να γυρίσει σελίδα με τον νέο προπονητή της, Σεργκέν Γιαλτσίν.

Η Μπεσίκτας θα θέλει να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Ζοάο Μάριο κάνοντας νέες ενισχύσεις στην ομάδα, αλλά αυτό φαίνεται δύσκολο.

Θα είναι μια απίστευτη προσθήκη στην ΑΕΚ, η οποία έχει ήδη κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μαζεύοντας 6 βαθμούς σε 2 αγώνες.

Ο Ζοάο Μάριο συνεργάστηκε με τον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, στη Λοκομοτίβ Μόσχας κατά τη διάρκεια της σεζόν 2019-2020. Οι δυο τους γνωρίζονται πολύ καλά.

Ο Νίκολιτς γενικά προτιμούσε να χρησιμοποιεί τον Μάριο ως “δεκάρι” και στην αριστερή πλευρά του κέντρου κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων. Τώρα οι δυο τους είναι έτοιμοι να πετύχουν νέες επιτυχίες.

Η ΑΕΚ έχει μια ομάδα επιπέδου Champions League. Αστέρες όπως οι Λούκα Γιόβιτς, Ρομπέρτο ​​Περέιρα και Ντομαγκόι Βίντα αποδεικνύουν το εξαιρετικό επίπεδο της.

«Θα φέρει ρυθμό και ποιότητα στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ»

Πιστεύω ότι ο Ζοάο Μάριο θα φέρει ακόμη περισσότερο ρυθμό και ποιότητα στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Θα προσφέρει ασίστ σε αστέρες όπως ο Λούκα Γιόβιτς. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό.

Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι μια από τις ισχυρότερες υποψήφιες για τον τίτλο του ελληνικού πρωταθλήματος αυτή τη σεζόν. Θα υπάρξει εξαιρετική επικοινωνία μεταξύ του Ζοάο Μάριο και της ΑΕΚ.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα συμβάλουν στην απόδοση του Μάριο, όπως η εξαιρετική ενέργεια των οπαδών της Μπεσίκτας πάντα ενεργοποιούσε τον Μάριο».