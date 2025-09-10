CIES: Ο Γιαμάλ στην κορυφή των U20 του κόσμου, στην 30ή θέση ο Καρέτσας

Ακόμη μία σπουδαία διάκριση κατέκτησε ο Λαμίν Γιαμάλ, καθώς το CIES Football Observatory τον ανέδειξε κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο κάτω των 20 ετών. Ελληνικό χρώμα στη σχετική λίστα με τον Κώστα Καρέτσα να βρίσκεται στην 30η θέση και να ακολουθούν Μουζακίτης, Κωστούλας και Τζίμας!

Η κατάταξη βασίστηκε στις επιδόσεις, τον χρόνο συμμετοχής και τη σημασία των αγώνων τους. Ο 18χρονος Ισπανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας συγκέντρωσε την εντυπωσιακή βαθμολογία 97,7, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική σεζόν στην οποία καθιερώθηκε ως ηγέτης τόσο των «μπλαουγκράνα» όσο και της «Roja».

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ακόμη ένα ταλέντο της Μπαρτσελόνα, ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός Πάου Κουμπαρσί (93,4), ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο 19χρονος μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν Γουόρεν Ζαϊρ-Εμερί (87,8). Ακολουθούν ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Εστεβάο (87,7), που πρόσφατα αποκτήθηκε από την Τσέλσι, ο Αργεντινός Φράνκο Μασταντουόνο (85,4) της Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρώην άσος του Άγιαξ και νυν της Τσέλσι Τζορέλ Χάτο (84), καθώς και οι Ρότζερ Φερνάντες, Μάιλς Λιούις-Σκέλι, Τζεοβάνι Κέντα και Ελίας Μοντιέλ.

Η λίστα έχει και έντονο ελληνικό χρώμα. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ βρίσκεται στην 30ή θέση, ενώ ακολουθούν ο Χρήστος Μουζακίτης (47ος), ο Χαράλαμπος Κωστούλας (57ος) και ο Στέφανος Τζίμας (114ος), εκπροσωπώντας τη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που ξεχωρίζει τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.