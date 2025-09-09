Φερνάντο Σάντος: Από την κορυφή του Euro στην πτώση – Τρεις σερί απολύσεις  

Η καριέρα του Φερνάντο Σάντος μετά την κορυφαία στιγμή της, την κατάκτηση του Euro 2016 με την Πορτογαλία, δείχνει να έχει πάρει την κατιούσα. Ο άλλοτε επιτυχημένος τεχνικός μετρά τρεις σερί απολύσεις, έχοντας πετύχει μόλις τρεις νίκες στα 17 πιο πρόσφατα παιχνίδια του στους πάγκους εθνικών ομάδων.

Ο 70χρονος προπονητής άφησε έντονο το αποτύπωμα του στη μετά-Ρεχάγκελ εποχή, οδηγώντας την Εθνική στα προημιτελικά του Euro 2012 και στους «16» του Μουντιάλ 2014, όπου αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Κόστα Ρίκα. Δύο χρόνια αργότερα έγραψε ιστορία με την Πορτογαλία, πανηγυρίζοντας το πρώτο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιβηρικής χώρας. Από εκεί και έπειτα, όμως, η πορεία του άλλαξε δραματικά.



Στις 24 Ιανουαρίου 2023 ανέλαβε την Πολωνία, αλλά το κλίμα ήταν στραβό από την αρχή. Οι ήττες από Αλβανία και Μολδαβία έφεραν την πρόωρη λύση της συνεργασίας τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Ο απολογισμός του: 3 νίκες και 3 ήττες σε 6 ματς.



Τον Ιανουάριο του 2024 είπε το «ναι» στη Μπεσίκτας. Η θητεία του στην Τουρκία κράτησε μόλις τέσσερις μήνες, με τους «Μαύρους Αετούς» να μένουν πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη πριν αποφασιστεί το διαζύγιο. Ο Σάντος πρόλαβε να καταγράψει 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες.



Το τρίτο αποτυχημένο κεφάλαιο ήρθε στο Αζερμπαϊτζάν. Στις 12 Ιουνίου 2024 παρουσιάστηκε επίσημα από την ομοσπονδία της χώρας, αλλά μόλις χθες (8/9) απομακρύνθηκε, αφήνοντας πίσω έναν αποκαρδιωτικό απολογισμό: 11 αγώνες χωρίς νίκη, αλλά με 9 ήττες (0-2-9), μόλις 4 γκολ υπέρ και 29 κατά. Η συντριβή με 5-0 από την Ισλανδία και η ήττα με 3-0 σε φιλικό από την Αϊτή δεν άφησαν περιθώρια προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών.