Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Άγγιξε» τη μείωση η Εθνική, κακή έξοδος Τζολάκη και «ταφόπλακα» Χόιλουντ... (vid)

Η... χαριστική βολή από τον φορ της Νάπολι στο 81' για το 0-3 της Δανίας εις βάρος της Ελλάδας, πάνω που οι Παυλίδης, Κουλιεράκης και Μαυροπάνος αναζήτησαν το 1-2.
