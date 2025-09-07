Άρης: Δυνατό τεστ απέναντι στην Πολωνία για τον Γιένσεν

Ο Φρέντρικ Γιένσεν αγωνίζεται απέναντι στην Πολωνία με την φανέλα της Εθνικής Φινλανδίας

Διεθνής υποχρέωση για τον Φρέντρικ Γιένσεν με την Εθνική Φινλανδίας, πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη. Η Σκανδιναβοί φιλοξενούνται από την Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά το φιλικό με την Νορβηγία στο οποίο ο ποδοσφαιριστής του Άρη συμμετείχε για 90 λεπτά.

Ο Γιένσεν θα πάρει φανέλα βασικού και απόψε, με το παιχνίδι να ξεκινάει στις 21:45 και να λαμβάνει χώρα στο Χόζουφ της Πολωνίας.

Ο Φινλανδός επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη ως την Τρίτη (09/09), για να τεθεί στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ για την εκτός έδρας "μάχη" απέναντι στον Ατρόμητο, για την 3η αγωνιστική.