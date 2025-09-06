Του Ιβάν η ομαδάρα: Ανέβασε την Εθνική 15 θέσεις στο Ranking!

Η Ελλαδάρα του Ιβάν πετάει... φωτιές σε κάθε παιχνίδι, με τον Γιοβάνοβιτς να έχει αλλάξει τελείως την εικόνα της Εθνικής, κάτι που φαίνεται και στο ranking της FIFA.

Η Ελλάδα μετά από χρόνια είναι έτοιμη να πάει στο Μουντιάλ, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει αλλάξει πλήρως την εικόνα της ομάδας και να του ανήκει μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας.

Η Εθνική παρουσιάζει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο στους αγώνες, με ελκυστικό ποδόσφαιρο, πολλές ευκαιρίες και το πιο σημαντικό από όλα, πολλά γκολ και μεγάλες νίκες. Η Ελλάδα βλέπει ξανά ρεαλιστικά, όχι μόνο απλά την παρουσία σε κάποια μεγάλη διοργάνωση, αλλά και να κάνει κάποια αξιοπρεπή πορεία, με τις αναμετρήσεις κόντρα σε τεράστιους αντιπάλους όπως η Αγγλία, η Γαλλία και η Ολλανδία να αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Σε αυτό οφείλεται ξεκάθαρα η παρουσία του Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, με τον Ιβάν να έχει ανεβάσει την Εθνική 15 θέσεις στο ranking της FIFA, με βλέψεις να την ανεβάσει και ακόμη ψηλότερα.

Το «χτίσιμο» της Εθνικής ξεκίνησε με τον Τζον Φαν Σιπ και συνεχίστηκε με τον Γκουστάβο Πογιέτ, χωρίς όμως και οι δύο να έχουν καταφέρει κάτι ουσιαστικό.

Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός τεχνικός παρέλαβε την Εθνική στο νούμερο 54 του fifa ranking και την άφησε στο νούμερο 55, ενώ ο Πογιετ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να διορθώσει την κατάσταση και μέσω του Nations League, ωστόσο απλα την επανέφερε στην 54η.

Κάπου εκεί η νέα ΕΠΟ με τον Μάκη Γκαγκάτση έδωσαν τα κλειδιά της Εθνικής στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και δικαιώνονται σε κάθε παιχνίδι για την επιλογή τους.

Ο 63χρονος τεχνικός με 9 νίκες σε 11 παιχνίδια έχει καταφέρει να ανεβάσει την Ελλάδα πλέον στη θέση νούμερο 39 μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα την αγωνιστική ανάκαμψη της «Γαλανόλευκης»

Παράλληλα, οι κινήσεις του Γιοβάνοβιτς και των συνεργατών του έφεραν στην Εθνική τους Χρήστο Ζαφείρη και Κωνσταντίνο Καρέτσα, δύο παιδιά που θα είναι βασικά και αναντικατάστατα για τα επόμενα χρόνια, με την Ελλάδα να βλέπει μόνο προς τα πάνω με τον «Στρατηγό» Ιβάν στον πάγκο.