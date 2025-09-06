Οι 17 ομάδες που έχουν κλείσει θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Το Μαρόκο έγινε η 17η ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αλλά διεξάγονται σε διαφορετικό χρόνο ανά Ομοσπονδία και ήδη 17 ομάδες έχουν κλείσει θέση για τα γήπεδα της Αμερικής.

Η τελευταία χρονικά ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο για το Μουντιάλ ήταν το Μαρόκο, που φιλοδώρησε με πέντε γκολ τον Νίγηρα (5-0), έχοντας για σκόρερ μεταξύ άλλων και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κάνοντας το 6/6. Έτσι έγινε η πρώτη ομάδα από την Αφρική που θα βρεθεί το επόμενο καλοκαίρι στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, ενώ αυτή θα είναι η 7η συμμετοχή στην ιστορία του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι τρεις πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν θέση στο Μουντιάλ του 2026 είναι οι συνδιοργανώτριες, δηλαδή ο Καναδάς, το Μεξικό και οι ΗΠΑ. Ακολούθησαν η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία, στη συνέχεια ήταν το Ιράν, η Αργεντινή, το Ουζμπεκιστάν, η Νότια Κορέα, η Ιορδανία και η Αυστραλία.

Βραζιλία, Ισημερινός, Ουρουγουάη, Κολομβία και Παραγουάη από τη ζώνη της Νοτίου Αμερικής έχουν κλείσει ήδη επίσης το εισιτήριό τους.

