«Έβρεξε» πρόστιμα για τη 2η αγωνιστική

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Super League επέβαλε τις ποινές στις ομάδες που είχαν κληθεί σε απολογία. Το μεγαλύτερο ήταν στον Ολυμπιακό, ακολούθησαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Άρης, ενώ η ΑΕΛ ήταν η μοναδική που αθωώθηκε.

Αναλυτικά, οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού οργάνου της Super League:

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 30-8-2025 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την 1η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ τη χρηματική ποινή των πεντακοσίων (500,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 30-8-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 31-8-2025 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 31-8-2025 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ Α.Ε.Λ.

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

(αγώνας της 30-8-2025 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)