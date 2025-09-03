Ο Ντέσερς των 51 γκολ σε δύο σεζόν είναι σκόρερ, ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τον τρόπο…

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την απόκτηση του Ντέσερς, ο οποίος έχει τους αριθμούς που έψαχνε στην αγορά ο Παναθηναϊκός για το φορ, αλλά δεν φθάνει αν η ομάδα δεν βρει τον τρόπο να τον αξιοποιήσει.

Ο Ντέσερς είναι ο φορ, που έφερε ο Παναθηναϊκός, για την θέση του Ιωαννίδη. Είχαμε πει, ότι ο φορ, που θα έρθει πρέπει να έχει αριθμούς, να είναι σκόρερ, όπως και αν λέγεται. Ο Ντέσερς έχει αριθμούς είναι σκόρερ.

Στα τελευταία δύο χρόνια με τα χρώματα της Ρέιτζερς πέτυχε 51 γκολ σε Σκωτία και Ευρώπη, ένα εκ των οποίων ήταν κατά του Ολυμπιακού στο Φάληρο πέρυσι και ήταν και πολύ ωραίο. Με τα χρώματα της Φέγενορντ ο Ντέσερς βγήκε πρώτος σκόρερ στο Conference League, ενώ τρεις φορές βγήκε πρώτος σκόρερ στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Μιλάμε για έναν παίκτη που βάζει ένα γκολ σε δύο παιχνίδια. Το να συζητάμε και να λέμε, ότι ο Ντέσερς δεν είναι σκόρερ και δεν κάνει για την θέση του φορ, είναι άκυρη συζήτηση, διότι οι αριθμοί λένε το αντίθετο. Και το άλλο που ακούω, ότι τα γκολ τα έβαλε στην Σκωτία, γκολ δεν έβαλε στην Σκωτία μόνο έβαλε και στην Ολλανδία, έβαλε και στην Ιταλία με την Κρεμονέζε, έβαλε και στην Ολλανδία με την Φέγενορντ. Και το κυριότερο έβαλε και στην Ευρώπη κόντρα σε Γιουνάιτεντ και Φενέρμπαχτσε και σε άλλες ομάδες.

Ο επιθετικός που έχει το γκολ το δείχνει, είτε παίζει με έναν εύκολο αντίπαλο, είτε παίζει με έναν δύσκολο αντίπαλο. Βλέπεις τις άμεσες εκτελέσεις του Ντέσερς με μία επαφή και λες, ότι έναν τέτοιο φορ θέλει ο Παναθηναϊκός. Και ένα φορ με τέτοια νούμερα δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πίσω πρέπει να πάω, για να δω ότι απέκτησε ο Παναθηναϊκός.

Ναι ο Ντέσερς δεν έχει το όνομα του Ταρέμι(πήγαινε μόνο σε ομάδα, που παίζει τσάμπιονς λιγκ δεν υπήρξε θέμα) και του Μίτροβιτς(10 εκ. τον χρόνο, δεν υπήρξε ποτέ θέμα), αλλά είμαι σίγουρος, ότι με το κλίμα που επικρατεί στον Παναθηναϊκό, αν ερχόταν ο Ταρέμι οι ίδιοι που τώρα λένε, ποιος Ντέσερς, θα έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός πήρε έναν 33χρονο επιθετικό που έβαλε ένα γκολ πέρυσι. Στον Ολυμπιακό είναι παικταράς, στον Παναθηναϊκό θα ήταν παλαίμαχος… Ετσι πάει.

Συνεχίζω, λοιπόν, και λέω ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε 5 εκ. ευρώ και έφερε έναν σκόρερ που δεν είχε. Το αν θα πετύχει αυτή η μεταγραφή, όμως, δεν το ξέρω. Και δεν εξαρτάται από τον Ντέσερς, αλλά από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα είναι υποχρεωμένη να βρει τον τρόπο με το παιχνίδι της να αξιοποιήσει τον φορ, που απέκτησε.

Το λέω αυτό, διότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Δεν παίζει για τον φορ της και έχει φτωχή παραγωγικότητα ειδικά, όταν παίζει με κλειστές άμυνες. Αν ο Βιτόρια δεν βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει τον Ντέσερς, αν η ομάδα δεν παίζει για τον Ντέσερς, πως θα σκοράρει; Δεν είναι δουλειά του επιθετικού να βγει έξω από την περιοχή να περάσει πέντε παίκτες και να βάλει γκολ, δουλειά του είναι να είναι μέσα στο κουτί και όταν του έρθει η μπάλα να το βάλει. Αυτό ο Ντέσερς μπορεί να το κάνει και είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού να βρει τον τρόπο να του περάσει την μπάλα στο κουτί.

Αν αυτό συμβεί, τότε ο Ντέσερς θα βάλει τα γκολ, που πρέπει, όπως έκανε τα τελευταία δύο χρόνια. Αν δεν συμβεί , τότε δύσκολα θα πετύχει την επίδοση των δύο τελευταίων ετών. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τα υπόλοιπα θα φανούν στο γήπεδο.

*Για τον Ταμπόρδα θα γράψω τις επόμενες ημέρες.

*Πως τα κατάφεραν από την χαρά μετά την πρόκριση στην Τουρκία μέσα σε τρεις ημέρες να ξενερώσουν τον κόσμο με την γκέλα και την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου με τον Λεβαδειακό ας το κοιτάξουν εκεί στον Παναθηναϊκό. Κοιμήθηκαν όλοι και τώρα για δύο εβδομάδες τρωγόμαστε μεταξύ μας. Συγχαρητήρια σε όλους…