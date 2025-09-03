Ο Άγιαξ έδωσε 10 εκατ για την επιστροφή του Κάσπερ Ντόλμπεργκ

Στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά επέστρεψε ο Δανός επιθετικός, με τον «Αίαντα» να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Άντερλεχτ.

Ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League, Άγιαξ στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου στην Ολλανδία, ανακοίνωσε την επιστροφή του Κάσπερ Ντόλμπεργκ, μετά από έξι χρόνια.

Ο 28χρονος επιθετικός ανδρώθηκε στις ακαδημίες του «Αίαντα» και αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα από το 2015 έως το 2019, για να ακολουθήσουν οι μεταγραφές σε Νις, Σεβίλλη, Χόφενχαϊμ και Άντερλεχτ.

Έτσι, έξι χρόνια μετά ο Ντόλμπεργκ επιστρέφει στον Άγιαξ, με τους Ολλανδούς να δαπανούν 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Άντερλεχτ.