Η Μαρσέιγ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Παβάρ από την Ίντερ

Ο Μπεντζαμέν Παβάρ επιστρέφει μετά από εννιά χρόνια στην Γαλλία, για να φορέσει την φανέλα της Μαρσέιγ.

Οι Μασσαλοί ήρθαν σε συμφωνία με την Ίντερ για τον δανεισμό του 29χρονου μπακ, σε ένα deal που περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Η Μαρσέιγ, επισημοποίησε την συμφωνία της με τον Παβάρ, ανακοινώνοντας την μεταγραφή του Γάλλου διεθνή, που επιστρέφει στο γαλλικό πρωτάθλημα μετά από εννιά χρόνια.

Ο Παβάρ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Λιλ, για να ακολουθήσουν οι μεταγραφές σε Στουτγκάρδη, Μπάγερν Μονάχου και Ίντερ.