Η Μαρσέιγ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Παβάρ από την Ίντερ

Οι Μασσαλοί ήρθαν σε συμφωνία με την Ίντερ για τον δανεισμό του 29χρονου μπακ, σε ένα deal που περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, ύψους 20 εκατ. ευρώ.
Η Μαρσέιγ, επισημοποίησε την συμφωνία της με τον Παβάρ, ανακοινώνοντας την μεταγραφή του Γάλλου διεθνή, που επιστρέφει στο γαλλικό πρωτάθλημα μετά από εννιά χρόνια.
Ο Παβάρ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Λιλ, για να ακολουθήσουν οι μεταγραφές σε Στουτγκάρδη, Μπάγερν Μονάχου και Ίντερ.
𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐯𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 🔵⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025
Le défenseur international 🇫🇷 rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan ✍️ pic.twitter.com/AOhiKvQlhg