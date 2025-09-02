«Ένεση» εμπειρίας για την Σεβίλλη του Αλμέιδα: Ανακοίνωσε τον Αλέξις Σάντσες

Οι Ανδαλουσιάνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 36χρονου μεσοεπιθετικού, που επιστρέφει στο Ισπανικό πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια.

Η Σεβίλλη ενισχύει την μεσοεπιθετική της γραμμή, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αλέξις Σάντσες, που κουβαλάει πλούσια εμπειρία και μεγάλες παραστάσεις από τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο Χιλιανός επιθετικός την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Ουντινέζε, με την Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, να γίνεται ο 10ος σταθμός στην πλούσια καριέρα του Σάντσες.

Ο πολύπειρος επιθετικός στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Κομπρελόα, Ουντινέζε, Κόλο-Κόλο, Ρίβερ Πλέϊτ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ και Μαρσέιγ.