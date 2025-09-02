«Ένεση» εμπειρίας για την Σεβίλλη του Αλμέιδα: Ανακοίνωσε τον Αλέξις Σάντσες

Η Σεβίλλη ενισχύει την μεσοεπιθετική της γραμμή, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αλέξις Σάντσες, που κουβαλάει πλούσια εμπειρία και μεγάλες παραστάσεις από τα ευρωπαϊκά γήπεδα.
Ο Χιλιανός επιθετικός την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Ουντινέζε, με την Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, να γίνεται ο 10ος σταθμός στην πλούσια καριέρα του Σάντσες.
Ο πολύπειρος επιθετικός στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Κομπρελόα, Ουντινέζε, Κόλο-Κόλο, Ρίβερ Πλέϊτ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ και Μαρσέιγ.
♕ d2-c3— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2025
𝐉𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒,
𝐍𝐔𝐍𝐂𝐀 𝐍𝐎𝐒 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐈𝐌𝐎𝐒.#WeareSevilla pic.twitter.com/sWCtG9upab