«Έμφραγμα» στο 90+4' η Λεβερκούζεν, «καυτή» Άιντραχτ, «σφυγμό» η Λειψία

Ούτε στη δεύτερη «στροφή» της Bundesliga η ομάδα του Έρικ Τεν Χάαχ «γεύτηκε» τη χαρά της νίκης, καθώς είδε τη Βέρντερ να επιστρέφει στο 3-3 στις καθυστερήσεις της Βρέμης από το 1-3 του 64'. Νίκες από την άλλη πλευρά για Άιντραχτ, Στουτγάρδη και Λειψία.

Τα παιχνίδια των 16.30 στην Bundesliga δεν είχαν ελληνική εκπροσώπηση, όμως προσέλκυσαν ελληνικό και «ερυθρόλευκο» ενδιαφέρον, καθώς η Λεβερκούζεν, αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, δοκιμάστηκε στη Βρέμη και τα... θαλάσσωσε, καθώς έχασε προβάδισμα δυο γκολ με παίκτη παραπάνω!

Μόλις στο 5', το βαρύ... πυροβολικό των «Ασπιρίνων», Πάτρικ Σικ, άνοιξε το σκορ και στο 35' ο Τίλμαν αξιοποίησε με κοντινό σουτ τη σέντρα του Κοφάν και την αδράνεια που προκλήθηκε στην άμυνα της Βέρντερ από την κόντρα στο γέμισμα του Καμερουνέζου επιθετικού. Στο 42' ο Τάπε υπέπεσε σε πέναλτι και ο Ρομάνο Σμιντ μείωσε σε 1-2 στο 44', όμως στο 63' ο Σταρκ ανέτρεψε τον Κοφάν, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. και ένα λεπτό αργότερα, ο Σικ έγραψε το 1-3 από την «άσπρη βούλα». Νέο ενδιαφέρον στο 76' από τον Ίσακ Σμιντ που έφερε το παιχνίδι στο γκολ, 2-3, έπειτα από κακή αμυντική λειτουργία της Μπάγερ, η οποία τα έκανε... μαντάρα και στις καθυστερήσεις. Ο Μπιτενκούρτ σέντραρε από τα δεξιά, παρουσία του τερματοφύλακα της Βέρντερ στην περιοχή, η κεφαλιά του Λίνεν σταμάτησε στο δοκάρι και από κοντά ο Κουλιμπαλί πήρε το «ριμπάουντ» για το τελικό 3-3 στη Βρέμη, εξιλεώνοντας και το όνομά του για τα δυο λάθη στα πρώτα γκολ της Λεβερκούζεν.

Δείτε εδώ το 3-3 από τον Κουλιμπαλί στις καθυστερήσεις:

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 29 Αυγούστου

Αμβούργο - Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19' Τζβιγκάλα, 60' Χουντόντζι)

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βέρντερ Βρέμης - Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-3 (44' πεν Ρ. Σμιντ, 76' Ι. Σμιντ, 90+4' Κουλιμπαλί - 5', 64' πεν. Σικ, 35' Τίλμαν)

Χοφενχάιμ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (90+1' Πρόμελ - 17', 27' Ντόαν, 51' Ουζούν)

Στουτγάρδη - Γκλάντμπαχ 1-0 (79' Τσέμα)

Λειψία - Χαϊντενχάιμ 2-0 (48' Μπαουμγκάρτνερ, 78' Καρντόσο)

Αουγκσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου 19:00

Κυριακή 31 Αυγούστου

Βόλφσμπουργκ - Μάιντς 16:30

Ντόρτμουντ - Ουνιόν Βερολίνου 18:30

Κολωνία - Φράιμπουργκ 20:30