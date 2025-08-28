Βρήκε τον «αντί-Ίσακ» με 90 εκατομμύρια ευρώ η Νιούκαστλ!

Στο πρόσωπο του Νικ Βολτεμάντε από την Στουτγάρδη κατέληξαν οι «Καρακάξες» για τη θέση του βασικού σέντερ φορ, καθώς ο Σουηδός επιθετικός παραμένει εκτός ομάδας και περιμένει καρτερικά τη Λίβερπουλ στο... ακουστικό του!

Η Νιούκαστλ συμφώνησε με την Στουτγάρδη σε ένα πακέτο 90 εκατομμυρίων ευρώ, συν τα μπόνους επίτευξη στόχων, για τον Νικ Βολτεμάντε, τον Γερμανό διεθνή φορ.

Το περσινό καλοκαίρι οι Σουηβοί απέκτησαν τον 23χρονο δίμετρο επιθετικό με μόλις 4 εκατ. ευρώ από τη Βέρντερ Βρέμης και πέτυχε 18 γκολ σε 36 αγώνες, βοηθώντας στην κατάκτηση του Κυπέλλου Γερμανίας, DFB-Pokal και εξασφαλίζοντας την έξοδο στο Champions League, ενώ σκόραρε και στο Σούπερ Καπ, στην ήττα 2-1 από την Μπάγερν.

Οι δημοσιογράφοι Κρεγκ Χόουπ και Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κατά σειρά, αποκάλυψαν την είδηση που έγινε γνωστή, έπειτα από «μυστικό» ταξίδι ανθρώπων της Νιούκαστλ στην Στουτγάρδη, αλλά και το «αδιέξοδο» στις διαπραγματεύσεις για τον Γιοάν Γουισά με την Μπρέντφορντ και με τη Γουλβς για τον Γιούργκεν Στραντ Λάρσεν.