Νάπολι και Γιουνάιτεντ «τα βρήκαν» για τον Χόιλουντ!

Ο Δανός επιθετικός ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Serie A, για να φορέσει την φανέλα της πρωταθλήτριας Ιταλίας.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του «Sky Italia», ο 22χρονος Δανός επιθετικός θα γίνει ο αντικαταστάτης του -τραυματία- Ρομέλου Λουκάκου στην επιθετική γραμμή της η Νάπολι.

Οπως αναφέρεται στην ιταλική ιστοσελίδα, οι διοικούντες τους «παρτενοπέϊ» και την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για δανεισμό του νεαρού άσου, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Χόιλουντ, μάλιστα αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ιταλία, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «Παρτενοπέι».