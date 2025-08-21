Ο Χόιλουντ ζητάει εγγυήσεις για να μετακομίσει στη Νάπολι

Οι «παρτενοπέι» θέλουν να ενισχύσουν την επίθεσή τους με την απόκτηση του Δανού επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιντετ.

Ο Ράσμους Χόιλουντ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ για τη νέα σεζόν, με την διοίκηση των «Κόκκινων Διάβολων» να έχει δεχθεί πρόταση από τη Νάπολι για τον δανεισμό του 23χρονου επιθετικού.

Ο Χόιλουντ από την πλευρά του είναι θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, όμως ζητάει εγγυήσεις από τη Νάπολι, προκειμένου να πει το «ναι» για την μεταγραφή του.

Συγκεκριμένα, ο Χόιλουντ θέλει στην συμφωνία των δύο ομάδων να μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς, προκειμένου να παραμείνει στη Νάπολι και μετά το τέλος του δανεισμού του το επόμενο καλοκαίρι.