Βρήκε τον αντικαταστάτη του Ρετέγκι η Αταλάντα

Η Αταλάντα έκλεισε το κενό που είχε δημιουργηθεί στη γραμμή κρούσης μετά την πώληση του επιθετικού Ρετέγκι, κάνοντας δικό της τον Κρστόβιτς από τη Λέτσε.

Η Aταλάντα τα βρήκε σε όλα με τη Λέτσε για την απόκτηση του Μαυροβούνιου επιθετικού, ο οποίος μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα βρεθεί στο Μπέργκαμο, προκειμένου να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η μεταγραφή έκλεισε στα 25 εκατομμύρια, 15 λιγότερα από την πρόταση που είχαν καταθέσει οι «νερατζούρι» στη Φούλαμ για τον Ροντρίγκο Μουνίζ και απορρίφθηκε.

Την περασμένη σεζόν ο 25χρονος διεθνής με το Μαυροβούνιο στράικερ σημείωσε 11 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ σε 37 συμμετοχές στη Serie A.