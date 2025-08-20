Οι κινήσεις - ΜΑΤ του ΠΑΟΚ με Ζαφείρη

Ο Κώστας Βασιλόπουλος αποκαλύπτει τις κρυφές λεπτομέρειες της πιο ακριβής μεταγραφής στην ιστορία του Δικέφαλου, που φέρει την σφραγίδα του Ιβάν Σαββίδη.

Τον ήθελε, το πίστεψε, το πάλαιψε κόντρα σε κάθε λογική και τελικά πέτυχε τον στόχο του. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε συνειδητά για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη και κατέφερε κάτι που οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι ήταν ένα ανέκδοτο.

Αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά, πως όταν η οικογένεια Σαββίδη παίρνει μια απόφαση, κανείς δεν δικαιούται να αμφισβητεί το αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλει.

Τώρα που όλα τελείωσαν, (προσωπικά δεν θεωρώ απίθανο μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου να αλλάξουν τα δεδομένα και ο διεθνής άσος να έρθει άμεσα στην Τούμπα), μπορούμε να αποκαλύψουμε ορισμένα στοιχεία της υπόθεσης «Ζαφείρη».

Οι πρώτες δειλές σκέψεις για την απόκτηση του Έλληνα χαφ, έγιναν στις 20 Ιουλίου. Μια μέρα πάνω, μια μέρα κάτω. Η δυσκολία να εντοπιστεί παίκτης με τα χαρακτηριστικά που ζητούσε ο Δικέφαλος και παράλληλα η ανάγκη για upgrade στο χώρο της μεσαίας γραμμής, γέννησε την ιδέα της απόκτησης ενός πολυεργαλείου που ναι μεν κοστίζει ακριβά αλλά, μπορεί να κάνει τη διαφορά στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι πρώτες συζητήσεις μεταξύ του Γιώργου Σαββίδη, του τεχνικού διευθυντή Χρήστου Καρυπίδη και του operation manager της ομάδας, Παντελή Θωμαρέη, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι αξίζει τον κόπο ο ΠΑΟΚ να κάνει την προσπάθεια του, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπερκεράσει πολλά εμπόδια για να πετύχει το στόχο του.

Η ιδέα μεταφέρθηκε αρχικά στον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους συνεργάτες του που έδωσαν αμέσως (και με ενθουσιασμό) τη συγκατάθεση τους. Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο Ιβάν Σαββίδης που άναψε το «πράσινο φως», αφού συμβουλεύτηκε στενούς συνεργάτες για το σωστό του εγχειρήματος. Δεν θα μπορούσε να είναι μια εύκολη απόφαση.

Άλλωστε τα σχεδόν 20.00.000 ευρώ που θα επενδυθούν για να αποζημιωθούν η Σλάβια, ο παίκτης και οι εκπρόσωποι του μόνο μικρό ποσό δεν είναι. Οπως προανέφερα όμως, η οικογένεια Σαββίδη ήταν και είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι απαιτείται για την ενίσχυση της ομάδας, αδιαφορώντας για το κλίμα αμφισβήτησης που κάποιοι επιχείρησαν -ανεπιτυχώς- να δημιουργήσουν.

Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν η επαφή με τον παίκτη και την οικογένεια του. Δύο εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην Πράγα (τέλη Ιουλίου) για 48 ώρες και στις συζητήσεις που είχαν με τον Χρήστο Ζαφείρη και τον πατέρα του, βρέθηκε σημείο επαφής.

Οι λεπτοί και προσεκτικοί χειρισμοί του ΠΑΟΚ η ποδοσφαιρική και όχι μόνο προσέγγιση (το είχα επισημάνει και στο προηγούμενο blog), προκάλεσαν ενθουσιασμό στην οικογένεια Ζαφείρη που πείστηκε ότι το επόμενο βήμα στην καριέρα του παίκτη, δεν μπορεί να είναι άλλο, πέρα από τον ΠΑΟΚ.

Το ΟΚ του Χρήστου έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσει η «πολιορκία» της ΠΑΕ προς τη Σλάβια, με σύμμαχο τον παίκτη που πίεσε αφόρητα προκειμένου να πειστούν οι Τσέχοι να δεχθούν τελικά την 3η κατά σειρά πρόταση του ΠΑΟΚ, για να παραχωρήσουν τον διεθνή άσο.

Ο ΠΑΟΚ πίστεψε στην εκπλήρωση μίας μεγάλης μεταγραφικής κίνησης και την π πέτυχε, κόντρα στους καφενόβιους και τους «στημένους» που αμφισβήτησαν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα της ιδιοκτησίας και των συνεργατών της.

Πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Προ των πυλών μιας ακόμα… μάχης με έπαθλο τον «θησαυρό» του League Phase του Europa League, είναι ο ΠΑΟΚ. Η Ριέκα είναι μια ισορροπημένη ομάδα με φιλοδοξίες. Αν μπορούσα να αναφερθώ σε αδυναμίες, θα έλεγα ότι έχει αργές αμυντικές και επιθετικές μεταβάσεις. Είναι μια σκληρή ομάδα, σοβαρή και καλά δουλεμένη, που δεν παίρνει ρίσκα στο παιχνίδι της, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες να εκτεθεί.

Σαφώς ανώτερη από την Βόλφσμπεργκερ που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στον προηγούμενο γύρο, αλλά σε καμία περίπτωση, ανώτερη από τον Δικέφαλο. Η παρουσία της ομάδας του Λουτσέσκου, θα καθορίσει την έκβαση των δυο αγώνων και εν τελεί την πρόκριση.

Θεωρώ πως το ασπρόμαυρο γκρουπ θα συνεχίσει να παρουσίαζει βελτίωση στην απόδοση του. Ο χρόνος κυλά υπέρ του ΠΑΟΚ και φυσικά η πρόκριση στην Αυστρία, έδωσε στην ομάδα αυτοπεποίθηση που όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην αρχή κάθε σεζόν.

Η ολοκλήρωση της υπόθεσης Ζαφείρη, έδωσε τη δυνατότητα να τρέξουν οι εξελίξεις για αμυντικό. Στην Τούμπα έχουν εστιάσει σε δύο περιπτώσεις και έχουν κινηθεί για να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις. Πριν τη ρεβάνς με τη Ριέκα, ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να ανακοινώσει και την απόκτηση στόπερ.

Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση χαφ. Εχουν πάρει τις αποφάσεις τους στην Τούμπα, για τον τρόπο που θα κινηθούν. Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στην υπόθεση Ζαφείρη. Αν δηλαδή ο παίκτης έρθει τον Γενάρη ή τελικά καταφέρουν να τον φέρουν σε άμεσα. Οπως προανέφερα το πιστεύω αλλά είναι μια δύσκολη ιστορία.