Η Ίντερ αποσύρεται από την διεκδίκηση του Λούκμαν

Σε οριστικό «ναυάγιο» οδηγείται η μεταγραφή του Αντεμόλα Λούκμαν στην Ίντερ, αφού οι «νερατζούρι» αποφάσισαν να αποσυρθούν από τις διαπραγματεύσεις με την Αταλάντα.

Η Ίντερ πρόσφερε στους «Μπεργκαμάσκι» 45 εκατ. ευρώ, όμως η πρότασή του απορρίφθηκε, προκαλώντας την οργή του Νιγηριανού επιθετικού, που κατέθεσε επίσημο αίτημα μεταγραφής.

Η Αταλάντα, όμως δεν άλλαξε την στάση της, επιμένοντας να ζητάει ένα ποσό άνω των 50 εκατομμυρίων, με την Ίντερ να ενημερώνει την πλευρά του Λούκμαν ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της.

Πλέον, αναμένεται η αντίδραση του 27χρονο ποδοσφαιριστή, αφού έχει ξεκαθαρίσει στην διοίκηση της Αταλάντα ότι θέλει να αποχωρήσει, απειλώντας και με αποχή από τις υποχρεώσεις της ομάδας.