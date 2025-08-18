Βόλος: Απέκτησε τον Όσκαρ Πίντσι

Λύση για το αριστερό άκρο της επίθεσης από την Ισπανία επέλεξε ο Βόλος, ανακοινώνοντας τον Όσκαρ Πίντσι.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού Óscar Pinchi.

Ο Óscar Pinchi αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Óscar Pinchi την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στην τουρκική Εροκσπόρ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Ρίζεσπορ, Ρασίνγκ Φερόλ, Λας Πάλμας, Μιραντές, Εξτραμαδούρα, Φουενλαμπράδα και Λα Κορούνια.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Óscar Pinchi στην οικογένεια της.