«Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για Αντρέ Σίλβα»

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τούρκου δημοσιογράφου Εκρέμ Κονούρ στην πλατφόρμα “Χ”, ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται στις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Αντρέ Σίλβα.

Ο Πορτογάλος φορ της Λειψίας, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2026, φαίνεται να βρίσκεται στη λίστα αρκετών συλλόγων.

Όπως αναφέρει ο Κονούρ, ο Σίλβα δεν έχει ακόμη απαντήσει στις προτάσεις που έχουν καταθέσει η Μπεσίκτας, ο ΠΑΟΚ, η Αλ Ετιφάκ, η Ελλάς Βερόνα, η Σασουόλο, η Θέλτα και η Ράγιο Βαγιεκάνο.