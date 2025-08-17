«Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για Αντρέ Σίλβα»

Ο Πορτογάλος φορ της Λειψίας, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2026, φαίνεται να βρίσκεται στη λίστα αρκετών συλλόγων.
Όπως αναφέρει ο Κονούρ, ο Σίλβα δεν έχει ακόμη απαντήσει στις προτάσεις που έχουν καταθέσει η Μπεσίκτας, ο ΠΑΟΚ, η Αλ Ετιφάκ, η Ελλάς Βερόνα, η Σασουόλο, η Θέλτα και η Ράγιο Βαγιεκάνο.
