Πλησιάζει στην Μπάγερν ο Ενκουνκού!

Ο Γάλλος επιθετικός ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο γερμανικό πρωτάθλημα, αφού οι διαπραγματεύσεις της Μπάγερν με την Τσέλσι είναι στα τελικά στάδια.

Ο 27χρονος επιθετικός μετακόμισε από την Λειψία στην Τσέλσι το 2023, ωστόσο η καριέρα του στους Λονδρέζους δεν εξελίχθηκε όπως την περίμενε και πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Bundesliga.

Η Μπάγερν κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του Ενκουνκού, προσφέροντας ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ, με τις επαφές των δύο ομάδων να βρίσκονται στα τελικά στάδια.

Μπάγερν και Τσέλσι συζητούν τις λεπτομέρειες που αφορούν το deal για τον Γάλλο επιθετικό, με τον Ενκουνκού να τα έχει βρει ήδη με τους Βαυαρούς για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.