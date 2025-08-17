Συμφώνησε με Ουντινέζε ο Κεντίρα που απασχόλησε έντονα τον ΠΑΟΚ

Στην Ιταλία θα παραμείνει ο Ουαλίντ Κεντίρα, που απασχόλησε έντονα τον ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στην επίθεση, αφού ο Μαροκινός στράικερ ήρθε σε συμφωνία με την Ουντινέζε.

Το όνομα του 27χρονου επιθετικού βρέθηκε για καιρό ψηλά στην μεταγραφική λίστα του Δικεφάλου, μέχρι οι «ασπρόμαυροι» να στραφούν στην περίπτωση του Γιώργου Γιακουμάκη, φτάνοντας στην απόκτησή του.

Ο Κεντίρα, πάντως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, η Ουντινέζε ήρθε σε συμφωνία με την Νάπολι και τον Μαροκινό φορ, για την απόκτησή του με την μορφή του δανεισμού.

Ο Κεντίρα, θα μετακινηθεί στην ομάδα που εδρεύει στο Ούντινε, μέχρι το τέλος της σεζόν, με την Ουντινέζε να δίνει 500 χιλιάδες ευρώ ως ενοίκιο στη Νάπολι, με την συμφωνία να προβλέπει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους, 3,5 εκατ.

Ο Μαροκινός επιθετικός, μάλιστα αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις την Κυριακή, για να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του στην Ουντινέζε.